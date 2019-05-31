蔡瑞雪外型甜美可愛。盧禕祺攝

蔡瑞雪全心在演藝圈衝刺，計畫未來有機會再出國念書。盧禕祺攝

左圖為放火，右圖為許凱皓。取自臉書

《噬罪者》飾演高中女生。公視提供

蔡瑞雪（右）與放火常以姊弟相稱。取自IG

網紅出身的蔡瑞雪頂著「北一女神」稱號受矚目，2年前赴韓參加選秀節目《偶像學校》，中途雖被淘汰，憑著努力及甜美可愛外型，在個人YouTube頻道擁有超高人氣。

22歲的她，高中畢業已4年，當初經過家庭革命，爸媽才答應讓她先不升學，全心往演藝圈發展，前年底她開始上表演課，去年正式出道後與李淳、邵雨薇合拍了電影，也演出公視劇集《噬罪者》，劇中與金鐘視帝莊凱勛以及曹晏豪有對手戲。

人紅緋聞上身，蔡瑞雪近期和擁有135萬粉絲的人氣網紅放火（李育群）及舞藝超群、有「Locking小王子」稱號的許凱皓傳曖昧，引起不少男粉絲暴動。

蔡瑞雪接受專訪時，首回應緋聞事件，對於小她2歲的放火，她解釋和他一直以姊弟相稱，因為合作拍片的關係，放火也和她家人很熟，「我媽媽很喜歡他，認他當乾兒子」，她斬釘截鐵說「絕不可能和他成為男女朋友」；至於許凱皓就是普通朋友，之前許凱皓發單曲，邀圈內朋友幫忙拍宣傳影片，她和蝴蝶姊姊幫他拍攝，對未來理想男友條件？她說：「相處愉快、想法一致，年齡不是問題。」

蔡瑞雪的爸爸是台灣人，媽媽則是藏族、烏茲別克混血，她清純甜美外型加上開朗個性，受封為「北一女神」，對於稱號，「我不會把這些看得太重要，反而想更努力學習或拍影片增進自己」。她高中時期在網路上已有不少「雪粉」，曾遇過瘋狂粉絲傳器官照給她，嚇得她直接封鎖對方，也有人每周會寄千字文手寫信、冬天寄暖暖包到學校，讓她印象深刻，「現在幾乎都是粉絲的愛，每天會關心我的生活」。

她到韓國參加選秀的經歷，魔鬼般的練習是平常人生活中體會不到，令她感觸深也有成長，最大收穫是懂得「堅持」，「以前的我也是勇敢，但不會一直堅持某件事，在韓國時壓力很大，即使生病看兩次急診，也很想舞蹈學會、把歌唱好」，中途被淘汰的關鍵是語言障礙，因為無法聽懂老師的指令，沒辦法立刻改正而影響晉級資格。她分享高中時期的偶像是歌手畢書盡，現在模仿及學習對象是韓國女星IU及女團Twice，現在仍持續學韓文，日後有機會不排斥再前往韓國參加選秀。

(中時 )