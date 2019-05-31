針對特別檢察官穆勒（Robert Mueller）發表告別聲明所引發的爭議，他表示沒有在調查報告中，做出有罪判定是因為體制不容許，不代表無罪，川普因此也被激怒，表示穆勒處處針對他是因為他當初沒有答應穆勒的要求，任命他再次擔任美國聯邦調查局（FBI）局長的私人恩怨。

穆勒表示指控總統犯罪並非可考慮的選項，這是違背憲法的，證據指向川普陣營與俄羅斯勾結，雖然說證據不足，不過不代表沒有，報告列舉了十項川普企圖妨礙調查的證據。

川普在推文揭出了從通俄門調查一開始穆勒就對抗他是因為，「穆勒來到橢圓形辦公室，要求被任命為FBI局長。他已經在那個位置幹了12年，我表明他不行。第二天，他被任命為特別檢察官，這完全是利益衝突。很討厭！」據了解，穆勒和他有商業上的糾紛，雖然川普沒有細說，不過有外媒報導，穆勒曾經加入川普的一個高爾夫球俱樂部，但2011年退會後，他沒有收到俱樂部退還的會員費。

(中時電子報)