台中市府成立港區大型汙染源專案稽查小組，查緝重罰，台中市長盧秀燕31日在出席「樂遊盃3分鐘遊戲企畫競賽成果發表」會後受訪表示，守護捍衛我們的環境，是台中市政府新團隊最重要的施政項目，上任5個月以來，對空汙整治與稽查不手軟，包括中火、中龍、港區碼頭裝卸，還有大型移動、逸散汙染源，都加以稽查；今年1到5月整個專案稽查達15件，出動近360人次稽查員，累積罰鍰2700多萬。

「罰鍰不是市府最主要的目的」，盧秀燕說，最重要的目的是希望透過強力的稽查，每一家、尤其大型汙染源，空汙的這些製造者能夠有所改善、收斂，還給台中好空氣，這才是主要的目的。

她強調，因為強力稽查跟專案處理的結果，根據行政院環保署的資料，1到4月，台中空汙的改善已有4成左右，顯示有強力稽查、有關切、有做為，空汙是可以逐漸處理的，新市政團隊未來要繼續努力。

(中時 )