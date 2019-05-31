美國與北韓的領導人高峰會「川金二會」風光登場卻潦草收尾，傳讓北韓領導人金正恩大為光火；據韓媒指出，為了防止內部動搖，朝鮮高層正在進行大規模肅清，其中負責川金會談判的對美特別代表金赫哲遭處槍決，而全權負責對美談判的金英哲則被下放思想教育與勞改。

因川金會破局，傳負責川金會談判的對美特別代表金赫哲（中）遭處槍決。圖為金赫哲在越南河內川金峰會現場。（美聯社）

據南韓《朝鮮日報》引述匿名北韓消息人士指出，川金二會破局後，北韓國務委員對美代表金赫哲（Kim Hyok Chol）與其他4名外交部官員遭到調查，並被冠以替美國從事間諜活動的罪名，3月時在北韓美林機場（Mirim Airport）一同處決。金赫哲在川金二會前，曾與美國的北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）協商。

因川金會破局，傳全權負責對美談判的勞動黨統一戰線部部長金英哲（右）遭革職並下放慈江道勞改。圖為金英哲與金正恩一同參加美朝雙邊高峰會。（美聯社）

消息人士表示，全權負責對美談判的勞動黨統一戰線部部長金英哲（Kim Yong Chol）則是遭革職並下放慈江道（Jagang）勞改，與金赫哲共同負責工作會議的金聖惠（Kim Song Hye）也被送往政治犯集中營。而在峰會負責翻譯的申惠英（Shin Hye Yong）因犯下嚴重翻譯錯誤，有損金正恩權威，被捕送往政治犯集中營。

川金二會時，輔佐兄長的金正恩胞妹金與正（右）傳遭軟禁。圖為赴越南峰會的金與正。（美聯社）

消息人士指出，至於一時成為媒體焦點、輔佐兄長的金正恩胞妹金與正（Kim Yo Jong）也據稱被要求低調，南韓政府相關人士透露她的行蹤不明，「據了解，金與正已被金正恩軟禁」。

報導指出，北韓國營報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）29日評論中說，「表面上假裝服從首領，背後卻同床異夢，在道德和道義上背叛首領的反黨、反革命行為」，「這些人將難逃革命嚴厲的審判」，而上一次在《勞動新聞》中出現「反黨、反革命，嚴厲的審判」等暗示肅清字眼，是2013年12月處決勞動黨中央行政部部長、金正恩姑父張成澤時。

韓國國策研究所相關人士表示，「這意味著針對河內會談相關人士的大規模肅清正在進行當中」，「流血肅清和恐怖氛圍將持續一段時間」。

(中時電子報)