民進黨北市議員簡舒培30日市政總質詢時，拿出7段去年11月由前市長室顧問李文宗主導的大巨蛋會議內容錄音，質疑柯市府局處首長「喬蛋」，市長柯文哲聽聞震怒，聲稱市府被竊聽。對此，國民黨市議員游淑慧認為，該錄音檔和洩漏過程以涉及違法，該質詢內容真實性是市府要面對的問題，不需要息事寧人。

針對簡舒培質詢內容，游淑慧表示，該案無關非法監聽，但事涉非法偷錄，至於是哪位「民」眾，其實身分市府應該已經推敲出來，因為祕書長張哲揚已經在答詢時已講出「人名」，面對那位「民眾」這樣惡意的行逕，市府不需要息事寧人。

游淑慧指出，公務人員服務法嚴格規定保密係公務員應盡義務之一，若市府官員未經同意偷錄他人談話，已涉及刑法的妨害祕密罪，無論是否主管事務，均不得洩漏，退職後亦同。

游淑慧質疑，該事件已經是隔半年後才洩漏提供給特定民代，偷錄、隱而不發，都是存心不良、毫無公務道德和操守！這種非法手段取得證據，就是毒樹毒果，就別自以爲正義。

游淑慧強調，民意代表得到情資並用於質詢，是其監督之責，但她不認公務同仁用洩密爆料的方式和動機，市府應該對這位洩密或偷錄者依法辦理，並報警偵辦。

(中時 )