高雄市長韓國瑜的每月一宿，30日晚間他來到第6站－大社的盧宅。韓國瑜此次夜宿單親家庭，主要是想透過話家常的方式，來傾聽最真實的心聲，了解單親家庭真正的需求，政府需要再從哪些面向給予輔導、補助及資源。同時，里長、區長及相關局處首長也都在場，可以針對問題溝通、檢討。

盧先生是1名45歲的單親父親，任職水泥師傅，離婚後與母親共同扶養女兒。對於韓國瑜的到訪，盧家人熱情歡迎他，準備了水果、滷味拼盤，韓國瑜也回贈水果禮盒，內有9顆蘋果，象徵祝福「平平安安、情誼長久」。

此外，社會局表示，單親家庭容易面臨經濟、子女教養、居住及照顧等多重壓力及挑戰，因此高雄市規畫單親家庭政策，訂立全國第1個「高雄市弱勢單親家庭扶助辦法」，提供經濟扶助、托育服務、醫療照顧及子女教育補助等福利，也提供現金給付的社會福利扶助，如弱勢單親家庭子女生活、教育及托育補助。

另建置完善的社福網絡，共有16處社會家庭福利服務中心，提供一般民眾更便捷的家庭福利服務與申請，落實福利社區化。

高市府表示，韓國瑜的每一次夜宿，都代表市府重視每一個不同階層、不同角落的族群和個體，關心基層民意與生活實況，讓需要關懷的族群都能獲得最妥適的照顧與福利服務。

(旺報 )