為強化新北市政府與企業間之合作交流，共同使企業、社區與政府三方建立起防災合作網絡，強化彼此防災能量，新北市政府於108年5月31日9時30分於市府9樓市府應變中心由謝政達副市長代表，與6間大型企業簽署防災合作備忘錄。

簽署企業包括技嘉科技股份有限公司、大板根育樂事業股份有限公司、特力集團（特力屋）、威剛科技股份有限公司、尚品烘焙坊及比漾廣場等企業。

謝政達副市長強調，新北市政府自107年起著手推動企業防災工作，共有14間企業於107年參與合作， 108年持續擴展企業防災推動，首先於107年12月召開推動說明會，共計53間企業出席參與，後續選定本次簽署備忘錄之6間企業與市府進行合作，其他企業則由各該區公所簽署合作備忘錄。

新北市企業防災多元推動與各領域企業攜手合作，今天上午簽署備忘錄。（吳家詮翻攝）

消防局黃德清局長說明，企業防災合作備忘錄簽署後，市府將組成專案輔導團隊，協助企業強化防災計畫、防災編組及各項防災準備，並提供專業防災指導與諮詢。

消防局指出，今天簽署備忘錄的企業，技嘉科技股份有限公司主要產品包括電腦及其周邊配備，其產品連續多年獲頒台灣精品獎；大板根育樂事業股份有限公司則擁有大片原生熱帶雨林及溫泉資源，每年皆吸引大量觀光旅客前往度假；特力集團為臺灣居家修繕領導品牌，為臺灣注入居家修繕DIY熱潮；威剛科技股份有限公司之記憶體模組產業及快閃記憶碟，為全球前3大之國際級廠商；尚品烘焙坊生產多元健康之麵包及蛋糕西點，且熱心地方公益，每年發放蘆洲區國小、國中以及高中績優清寒獎助學金；比漾廣場擁有UNIQLO、無印良品、誠品書店等品牌大店進駐，同時不定時推出藝文展演活動，持續豐富精采顧客的生活。

此外，目前已有詠賀營造企業有限公司(貢寮區)、石碇許家手工麵線行(石碇區)、淡水第一信用合作社(淡水區)、深情海岸海景餐廳(瑞芳區)、金鍛工業股份有限公司(萬里區)、合歡露營度假山莊(坪林區)、振發實業股份有限公司(三重區)、南海遊艇製造股份有限公司(三芝區)、允順重機有限公司(五股區)、景麗婚宴會館(中和區)等10間企業與區公所簽署合作備忘錄，另有多間企業與區公所持續洽談合作細節，未來亦將與區公所攜手強化地方防災能量。

新北市府將組成專案輔導團隊，協助企業強化防災計畫、防災編組及各項防災準備，並提供專業防災指導與諮詢。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)