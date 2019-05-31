網友留言。(圗片翻拍自Youtube)

吳子嘉爆韓婚外情生女！ 韓國瑜「不忍了」準備提告

針對名嘴吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與新北市新莊某女子外遇生有私生子，還給女方上千萬元「生活照顧費」，韓國瑜今天霸氣開告，不過吳子嘉受訪卻表示，韓不告不行，因為家庭已經失和了。對於吳的言論，網友忍不住了，砲轟吳是睜眼說瞎話，無恥！更有網友轟，「無恥嘉，你睡在韓家的床底嗎？你那知道李佳芬敲打他」！

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，韓國瑜與新北市新莊某女子外遇生有私生子，還給女方上千萬元「生活照顧費」，韓國瑜今表示下午將提告，將讓司法還他清白。

而吳子嘉今(31)日上午就另件爆料挨告誹謗案，到台北地方法院調解時，庭前受訪再度驚爆，「韓國瑜非告我不可的原因在於，韓國瑜昨晚面臨李佳芬拷打」、「家庭已經失和」。吳子嘉更強調，新莊該名女子房子是誰買的或租的，怎麼會讓記者知道，韓國瑜自己心裡有數。

對於吳子嘉的言論，網友真的聽不下去了！怒轟吳子嘉無恥，睜眼說瞎話！「吳子嘉睜眼說瞎話！吳子嘉已經傷害到韓冰、韓青&韓天！每個消息都沒來源！這就是說謊話的習慣！韓國瑜會變成第二個吳敦義嗎？？？會不會連DNA也去造假呢」、「很好，吳董，韓市長自己知道有沒有，他敢告你表示他問天無愧，到時候就知道你是英雄還是雜碎」、「無恥嘉，你睡在韓家的床底嗎？你那知道李佳芬敲打他！！不單高雄人，所有台灣人請不要忘記黃俊英是怎樣含冤枉而終」、「人渣！台灣就是因為這樣的人渣太多，社會都是病態了」！

(中時電子報)