公教年資補償金即將在6月30日到期，在此之後退休者完全領不到；為彌補這項制度設計錯誤，朝野立委共提出12個提案希望回復補償金，更有高達8成民進黨立委支持回復補償金，但該案一直無法排入委員會審查。到底誰在阻擋法案？全國教師工會總聯合會（全教總）31日召開記者會，點名蔡英文、蘇貞昌、林萬億、柯建銘「出來面對」。

全教總張旭政表示，立法院院會31日又有一個關於回復補償金的法案會通過一讀，總計過去1年來共有12個相關提案，其中民進黨提的就有4案，共48人聯署，加上表態支持的6人，算一算民進黨68位立委有54位贊成回復補償金。但該案歷經國民黨兩次動議逕付二讀都被民進黨擋下，而民進黨主導的司法法制委員會也遲遲不排入委員會審查，推斷有此能耐擋下法案的也就只有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、負責年改的政務委員林萬億以及立法院黨團總召柯建銘4人。

「如果這個補償金是沒有道理的，相信不會有那麼多民進黨立委支持回復；現在因為少數人的意志而斷然拒絕回復補償金，難怪『討厭民進黨』會成為全國最大黨！」張旭政說。

高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，補償金制度明明是希望教師留在職場更久，現在卻變懲罰了還留在職場的教師；且軍人仍有補償金，公教卻沒有，讓教師無法信任政府。

張旭政痛批，補償金砍也砍了，但蔡政府當初說「改革經費要倒入退撫基金」、「政府不會占公教人員的便宜」，這是公教人員當初支持年改的最重要理由，現在蔡政府卻食言而肥。希望蔡政府說清楚、講明白：第一，補償金不是年金；第二，如果沒有給補償金，要履行承諾，把補償金倒入退撫基金。

(旺報 )