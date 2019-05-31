火箭這下子真的想要打掉重練了！《Basketball Insider》記者史提夫凱勒31日爆料，火箭已跟塞爾提克、黃蜂、魔術及獨行俠等隊進行談判，目標是全力拋售包含保羅、卡培拉與艾瑞克戈登3大主力，企圖換回一些樂透順位的選秀權。

隨著火箭今年西區冠軍賽遭到勇士4比2淘汰出局，火箭就已提前計畫重新打造球隊，先前《ESPN》權威記者沃納洛斯基就已爆料，火箭總管莫瑞企圖把全隊球員(哈登除外)與選秀權拿上交易檯面，就是希望火箭能用不同陣容爭冠。

卡培拉與戈登或許還有交易價值，問題是明星後衛保羅還剩3年1.24億美元的天價合約，加上他已34歲，這讓其他球隊望之卻步，由於先前傳出哈登與保羅爆發激烈爭吵謠言，火箭勢必趕緊想辦法出清保羅，以便留住哈登的心。

隨著距離今年選秀會時間(6月20日)越來越近，跟今年自由市場開放也僅剩1個月時間，接下來莫瑞將會越來越積極找尋可以達成交易的對象，就像火箭老闆費爾蒂塔所說，「不管我們哪方面可以提升，無論球員或教練，那就去做！」

(中時電子報)