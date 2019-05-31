馬來西亞總理馬哈蒂30日，在東京都內舉行的第25屆國際交流會議「亞洲的未來」上發表演講。關於美國對華為的禁運措施，馬哈蒂提出批評稱，「不承認在研發領域東方國家正在變強是不行的」。大陸外交部回應稱，「馬哈蒂總理說了一句大實話，但是說的是一句公道話」，並指出經濟全球化的今天，通過互利合作實現共同發展，這能為各國都開拓更大的發展空間。

關於美國對華為的禁運措施，據日經中文網報導，馬哈蒂提出批評稱，「不承認在研發領域東方國家正在變強是不行的」。他指出，「東方國家的？品已經不再是仿製品」，指出亞洲在移動電話等領域佔據優勢。馬哈蒂表示「西方應該在其他領域競爭」。

據澎湃新聞報導，馬哈蒂稱「當兩個巨人互相爭鬥時，我們發現草被踩踏了」。他強調全球其他較小經濟體將會因這兩大經濟體的關系受挫。由於全球經濟的緊張局勢的影響，馬來西亞2019年第一季度國內生產總值放緩。

此外馬哈蒂補充道，雖然美國長期以來一直有很強的研發能力，但有時候，「他們必須接受東方也擁有這種能力」。並稱，我們必須承認，美國不能永遠是世界上擁有最好技術的超級大國。

他認為，「華為已經在某些領域取得了超越美國技術的巨大進步」。對於華盛頓將華為列入黑名單的做法，馬哈蒂認為這是種威脅，「如果我沒有領先，我將封鎖你，將派遣戰艦——這不是競賽，這是威脅」。

對於馬哈蒂的此番言論，大陸外交部發言人陸慷表示，馬哈蒂總理說了一句大實話，但是說的是一句公道話。包括大陸和馬來西亞在內的廣大發展大陸家，當然有發展能力、提高科技水平進步的權利。事實上，在經濟全球化的今天，通過互利合作實現共同發展、共同進步，這能為各國都開拓更大的發展空間，也能夠做大共同利益的蛋糕，是符合所有國家利益的。

(中時 )