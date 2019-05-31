台灣是肝病大國，每年共約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。為助民眾及早治療，國健署6月起擴大公費肝炎篩檢對象，將原住民篩檢條件，由民國55年次或以後出生且滿45歲者，放寬至40至60歲，6月1日起上路。

B肝與C肝是構成慢性肝病、肝癌的主因。根據統計，我國每10萬人就有20.1人死於慢性肝病及肝硬化，但原住民的死亡率卻高於平均值，每10萬人就有66.9人，死亡年齡中位數（48歲及63歲）也較全國統計數據（60歲及70歲）年輕。

為助原住民及早確診及治療，國健署6月起擴大公費肝炎篩檢對象，將適用的原住民由民國55年次或以後出生且滿45歲，放寬至40至60歲，終身可進行一次篩檢，需搭配成人健檢共同進行。

針對肝炎的防治，國家C型肝炎旗艦計畫流行病學研究組組長、嘉義長庚醫院副院長盧勝男表示，我國提供1985年以後的新生兒公費接種B肝疫苗，但在1986年以前出生者，則需自費接種，有抗體就不必擔心。

C肝方面，最大的困擾是沒有疫苗，高危險群包括靜脈毒癮者、男男性行為者等。盧勝男表示，C肝透過體液、血液傳染，即使治癒也不能確保下次不會再度罹患，民眾需多加小心。除了篩檢，也需避免不必要的血液、體液接觸。

盧勝男進一步表示，現行C肝的防治，採取的是以治療引領預防。今年元月起，C肝口服新藥的健保給付條件不設限，只要確定感染C肝，不論有無肝纖維化，均可受惠。

國健署提醒民眾，善用篩檢服務，可攜帶戶口名簿至全國6000家提供成人預防保健的醫療院所接受篩檢。如篩檢結果呈陽性，應儘速就醫，依醫師的評估接受治療，保障自身健康，同時預防肝炎傳播。

(中時 )