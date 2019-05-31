新北市衛生局抽驗應景食品133件，其中有1件不合格鹼粽檢出硼砂。（譚宇哲翻攝）

下周五就是端午節，新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共133件，結果1件板橋區攤商販售的鹼粽檢驗出硼砂，恐造成食用者嘔吐、腹瀉、紅斑、循環系統障礙等症狀，衛生局表示，已將業者依《食品安全衛生管理法》函送偵辦，最重可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸累積人體，引起食慾不振、消化不良，嚴重的話會造成嘔吐、腹瀉、紅斑、循環系統障礙等症狀，我國早已明令禁止使用，違者可依食品法規定處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

楊舒秦指出，衛生局於2016年起共抽驗83件鹼粽，其中檢出不合格9件鹼粽，其來源皆為無市招攤販，呼籲業者切勿使用違法添加物，也建議民眾最好到信譽良好或有商號之店家購買，另外，粽子皆由高熱量且不易消化的糯米、五花肉及蛋黃製成，提醒民眾食用時應細嚼慢嚥、淺嚐即可。

為推廣健康鹼粽製作，衛生局即日起免費發放1800份可取代硼砂的合法食品添加物三偏磷酸鈉，安全又可以增加鹼粽韌性、保水性及保存性，歡迎民眾周一至週五上午8點至下午5點，向29區衛生所索取，贈完為止。

(中時 )