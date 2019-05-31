台南市南區金華路30日下午4時許出現一位75歲老婦人在路上徘徊無助，警方上前詢問，她卻情緒激動自稱才20歲叫「阿美」，警方懷疑她嚴重失智，將她帶回派出所，查尋失蹤檔案，終於找到她的蔡姓丈夫，蔡男溫柔的搭著妻子肩膀，將她帶回家中。

鹽埕派出所30日下午接獲民眾通報，金華路一段有位老婦人在路上徘徊，擔心發生危險，警方到場處理時，老婦人對警察感到厭惡，不願警方幫忙且不斷抗拒。警方從她的對話疑似嚴重失智，仍不厭其煩勸說她上巡邏車返所休息。

警方一面安撫老婦人激動情緒，一面協助尋找家人，老婦人自稱「阿美」，今年才「20歲」尚未出嫁，言談中似乎保有少女心。

警方查詢經常失蹤的建檔人口，發現婦人已75歲，有個在務農的80歲蔡姓丈夫，立刻通知蔡男將妻子帶回。

蔡婦過去已經常走失，幸好蔡男頭腦清楚，到警所感謝警員協助，搭著妻子的肩膀，試圖降低其不安，兩人鶼鰈情深溢於言表，妻子見到熟人，激動情緒才逐漸平撫下來。

(中時 )