921地震後中斷20年的斗六古坑地區至草嶺公車服務，31日下午1點重新通車，由臺西客運公司取得經營權，每周三至周日每天往返4班次，且提供3彈性繞駛路線及2隨招隨停路段。

「斗六-荷苞村-草嶺」需求反應式公車服務，31日在雲林縣政府盛大舉辦通車典禮並正式通車營運，全長49.3公里。

縣府表示，台西公司原因司機員不足申請延後服務計畫，經工務處與在地意見領袖、議員、客運公司兩次座談，拜託務必如期於五月通車，以回應草嶺地區民眾的就醫、就學、觀光與生活需求。

工務處表示，因山區路線長坡度陡，需求反應式公車路線提供荷苞山桐花公園至桶頭，以及草嶺公園至東碧山莊等2路段不設立站牌，採隨招隨停服務。

另外旅客也可在行程前一天向客運公司電話預約彈性繞駛地母廟、山峰國小、草嶺等3路線，方便乘客搭乘。

路線編號701的「斗六-荷苞村-草嶺」自斗六火車站發車，沿途行經水岸藝術公園、勞工育樂中心、環球科技大學、荷苞村、南投桶頭、草嶺村等站，全長49.3公里，每週星期三至星期日每日4班次往返，單趟行駛時間約60分鐘，全線採7段收費，一段票全票20元，悠遊卡，遠通電通卡、台灣智慧卡、一卡通等電子票證皆可刷卡搭乘。

(中時 )