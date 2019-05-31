民進黨議員簡舒培昨天在市政總質詢時，質疑市府官員開會「喬大巨蛋」，欲替遠雄解套，還現場揭露7段開會錄音檔，讓市長柯文哲當場震怒，認為自己被竊聽。柯今早仍餘怒未消，談起此事時，痛批「我為什麼很討厭新潮流就是這樣，搞這種含沙射影的抹黑，新潮流沒倒，台灣不會好啦！」

媒體今問柯文哲昨天為什麼暴怒？柯說，他覺得那就是抹黑的手法，如果錄音90分鐘剪7段出來，奇怪，為什麼不乾脆從頭到尾去放？如果你覺得有問題，你就去檢調檢舉啊，結果也不是啊，你在那邊放，他聽來聽去，第一點，聽起來就不是什麼會議，裡面七嘴八舌的，那只是裡面再討論，我跟你講，大巨蛋是歷史共業，本來就很多問題要解決，所以府內這些首長聚在一起討論這很正常啊，不管是什麼環評人數、容留人數、避難人數，還是要解決麻，總是個問題。

柯文哲接著繼續罵說，人家在討論就搞得好像很神秘，還有更扯的，什麼公文在辦公室躺2天，啊你禮拜五下午6點送進來，禮拜六、禮拜天我沒有來，啊不是躺2天不然怎麼樣？禮拜一我就簽了啊，啊她就故意煞有介事，什麼公文送到我辦公室躺2天、我在幹什麼，奇怪，我為什麼很討厭新潮流就是這樣，搞這種含沙射影抹黑，新潮流沒倒台灣不會好啦我跟你講！

由於柯文哲一向強調公開透明，那這樣的會議不是該公開透明？但柯文哲不以為然地說：「我在上廁所跟隔壁的一邊在講話也要會議紀錄？」我們只要是有正式又開會的，那紀錄員一定錄音錄影甚至網路職播，我不是這樣嗎？但他也說，自己也習慣了啦，韓國瑜還在懷疑自己被竊聽，「我從當市長4年半來，我看都是隨時在被監聽的！」但他還是坦蕩蕩，他又沒拿錢，怕什麼？

至於有人懷疑是前都發局長林洲民偷錄音？柯文哲僅說，他也不想再去猜測什麼， 反正我們隨時都在公開透明，我們也沒有幹壞事，你要錄就錄；但他也說，林洲民之所以無法留任，那是階段性任務完成，公宅不是把圖畫完，還是要上網招標、標得出去要能夠開工、要能夠完工，我們那公宅到現在流標59次，昨天不是也被議員K嗎？對我來講現在公宅重點不是畫圖，重點是要蓋完。

柯文哲還回應林洲民臉書PO文「會議錄音勾起心中的痛」說，「我們沒辦法治療每個人的傷痛。」

竊聽風波餘怒未消 柯Ｐ：新潮流不倒台灣不會好（中時電子報）

(中時 )