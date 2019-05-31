陳文茜臉書全文。（圖／取材自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

知名主持人陳文茜2月就醫驗出肺部腫瘤，罹患肺腺癌，3月在台大醫院動手術切除腫瘤，陳文茜以樂觀態度對抗病魔，走過罹癌、治療和休養身體，也讓她重新檢視人生，陳文茜昨則發文寫下癌症送她的3個禮物。

陳文茜在臉書寫下癌症送她的3個禮物，分別是：變得更容易原諒他人、即時抓住你渴望的，不要拖延和反省，陳文茜認為這世間那些空虛之事，沒有什麼好計較，要把握機會充實自己，陳文茜也提到，9月將前往波士頓，再飛到德國漢堡，參加世界論壇。

陳文茜長年從事媒體工作，讓她覺得自己比同行善良、廉潔、有情義，但陳文茜也指出：「這些優點使我自傲，也使我看不到自己的缺點」，陳文茜罹癌後有許多老友照顧，還有80多歲老企業家親自探視她。

陳文茜有感而發寫下：「如果沒有這次的經驗，我八十歲可能去一個晚輩家，如此照顧她嗎？我做人有如此貼心、溫暖、厚道、謙虛嗎？」陳文茜也感性發文：「我看到自己的自私，擺姿態，平常被家人朋友寵慣了，我或許很會搞笑，不是壞人：但我對人不夠溫暖，不夠付出。」

(中時電子報)