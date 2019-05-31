◎用紅色照亮台灣！決戰2020 韓流明凱道發威

「決戰2020贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢明天登場，擔任主持人的台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽和新北市議員唐慧琳31日公布dress code，提醒到場的支持民眾穿著紅色上衣，為近來被不實抹黑的韓國瑜送暖，也代表對民進黨火大，重現當年紅衫軍在凱達格蘭大道的氣勢，用紅色照亮台灣。

◎喬蛋音檔曝光 林洲民批惡意干預都審

大巨蛋爭議不斷，北市府都發局前局長林洲民曾多次指控市長室前顧問李文宗「喬蛋」，民進黨市議員簡舒培昨於市政總質詢播放播放去年11月29日由李文宗主導的會議內容，質疑柯市府涉嫌在幫遠雄找解套，對此，林洲民今凌晨發臉書強調，他不會對威權屈服，並呼籲任何「惡意干涉都發局大巨蛋都審」的行徑，應該就此打住。

◎談少子化原因 韓國瑜嘆基層低薪不敢生

高雄市長韓國瑜表示，已經不能再忍，強調這不是個人政治生涯終止，而是人格摧毀，且摧毀我摯愛的家庭，唯有訴諸法律行動，由檢察官盡速偵辦，來還他白，所以下午委請律師對吳子嘉提出告訴，也請檢察官秉公調查所有吳子嘉所描述的人。

◎樂遊盃總獎金40萬 盧秀燕盼挖掘創意人才

自己的遊戲自己做！台中市府鼓勵有意願投入遊戲產業的大專院校在校學生或民眾提出遊戲創意構想，舉辦「台中市樂遊盃3分鐘遊戲企畫競賽」，共吸引55組團隊報名參賽，23組年輕團隊脫穎而出，角逐總獎金40萬獎勵，市長盧秀燕31日頒發獎項及獎金予獲獎參賽隊伍，也見證市府媒合業者與競賽團隊簽約合作。

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(中時電子報)