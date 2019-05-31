西螺文昌國小沒有校狗、校貓，只有一隻校兔，前任校兔「大Ｑ」被偷走，「小Ｑ」繼之。（周麗蘭攝）

小Ｑ脾氣就像小朋友一樣淘氣，不太給抓，放出來外面時跳很遠，要拜託牠才會回籠。（周麗蘭攝）

西螺文昌國小沒有校狗、校貓，但校長室外有隻「校兔」小Q，小朋友為了看兔子常到校長室。小Q是繼前一隻白兔「QQ」被偷走才來，為避免再失竊，校長梁博雍每天放學就把牠搬入校長室內上鎖。

4年前，梁博雍獲贈一隻小白兔，就養在校長室外的籠子，小白兔來了，路過校長室的小朋友也多了，白白胖胖的小白兔看起來很Q軟，小朋友取名「QQ」。

個性溫馴的QQ不排斥被摸、被抱，很受全校師生喜愛，放風時，牠只有一條路線就是跳入校長室，小朋友也愛抱牠到草地運動。

QQ的籠子從不上鎖，但前年暑假學校進行整修時，遭人暗夜摸走，監視器拍到一男人抱著兔子在大象溜滑梯旁玩，此後消失無蹤。

去年開學小朋友沒有兔子可看，一名熱心人士又送來小白兔，小朋友取名「小Q」以紀念QQ，不過小Q很淘氣，完全顛覆師生對小白兔乖順的記憶，拒絕被抓、被抱，只接受被看。

校長梁博雍說，得、失是生命教育，尊重與照顧也是一種教育，不是飼主高興就好。

文昌國小服務員邱鈺涵半年來，每逢周五放學就帶小Q回家住「民宿」，她說即時對牠很好，小Q還是不給抱，頂多在她腳下睡覺；牠最喜歡走迷宮，只要紙箱隨意放著，牠就自己玩起來。

(中時 )