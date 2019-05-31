國防部自製line動態「長輩圖」，宣傳漢光演習。（楊佳穎翻攝）

國防部自製line動態「長輩圖」，宣傳漢光演習。（楊佳穎翻攝）

國防部自製line動態「長輩圖」，宣傳漢光演習。（楊佳穎翻攝）

為期5天4夜的國防部「漢光35號」演習27日起舉行，今年最受矚目的公開科目就屬「彰化戰備道戰機起降」，吸引眾多民眾圍觀；另有F-16V戰機、搭載30鏈砲的國造雲豹甲車等新興兵力納入操演。另一方面，為宣傳本年度漢光演習，國防部也首度推出全套自製的line動態「長輩圖」，漢光演習期間每日釋出一張，盼藉此拉近與民眾距離。

今年漢光演習三大重點，分別為在彰化國道中山高速公路進行的「彰化戰備道戰機起降」，以及「東部海域聯合實彈操演」、在屏東舉行的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」；而國防部除邀請媒體採訪，也針對「彰化戰備道戰機起降」、「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」等2科目，在國防部發言人臉書粉絲專頁開啟網路直播，傳遞第一手畫面，分別吸引65萬次、10萬次觀看，並有千則留言。

此外，為加強與網友互動，國防部在演習期間也二度辦理有獎徵答，先是連結「彰化戰備道戰機起降」，贈送三型機造型磁鐵跑道組，至今已有近萬則留言；緊接著昨日也配合「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，贈送雷霆2000造型USB，不到24小時累積了近3千則留言。

據悉，國防部今年還利用陸、海、空軍演習精彩畫面，首度推出系列動態「長輩圖」，配合5天4夜的演習一日公布一張，在各Line群組廣傳，宣傳字樣分別有「守護不只是一句承諾，而是付諸行動、持續實踐目標」「同舟共濟、捍衛海疆，我們奮勇向前」「每個角落、捍衛疆土家園，展現我們炙熱的決心」「成功需要團隊合作，瞄準目標奮勇邁進」等。

國防部發言人陳中吉則表示，配合年度「漢光演習」實兵操演階段，國防部特別製作Line動態圖卡，運用民眾喜好使用通訊軟體、易傳散特性，將官兵勤訓精練，全力捍衛家園的實況，廣為向民眾宣傳，希望民眾瞭解國軍、認同國軍，進而支持國軍。

(中時 )