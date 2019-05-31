台中市南區新榮公園，是鄰近約萬戶民眾休閒公共空間，因涉及國防部土地，國防部同意由台中市府建設局代管，直到花博會結束為止，市議員邱素貞31日質詢建議將緊鄰的「文小38」用地，變更為公園，增加綠地空間。建設局長陳大田說，將進一步研究是否多一點空間開放給民眾使用。

台中市議會31日進行都發建設水利業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源等人關心公園開闢，以及打造共融環境，公園內施做共融遊具。

邱素貞說，位在南區新榮街與新華街口的新榮公園，原為陸軍戰車基地勤務處部分舊址，長期無人管理，原本雜草重生，土地閒置，國防部打算標售土地，民眾抱怨休閒綠地被剝奪。

經她結合立委黃國書、新榮里長陳張鶴等人共同爭取下，國防部同意由台中市府建設局代管，直到2019花卉博覽會結束為止，建設局並編列預算辦理簡易綠美化工程，為鄰近新榮、長榮、江川里一帶地區，約一萬戶廣大居民提供更多公共空間。

邱素貞表示，新榮公園旁，「文小38」用地，建設局編列預算辦理簡易綠美化工程，提供地區公共開放空間使用，她建議適度調整變更為其他公共設施用地，以撥用方式開闢為公園，提供休閒空間。

針對打造共融環境，公園內施做共融遊具，陳淑華指出，西屯區三信公園將設置全台中市第一座輪椅盪鞦韆，及鳥巢式圓盤盪鞦韆等，符合共融0歲~100歲所有人都能平等、安全、無障礙的使用。

共融環境不單只有遊具，重要的是無障礙交通設施、無障礙廁所、平緩安全的坡度、足夠寬度的通道、減少路阻等等，要求市府必須盤點全市公園及公共空間逐步逐年改善，達到人與生活空間真正的共融。

副市長令狐榮達表示，南區「文小38」用地為軍方所有，面積約2000多坪為文教用地，由教育局代管至108年11月31日止，現由南區信義國小維護管理，建設局於花博期間有借用面積2千多平方公尺土地建置小花海，107年9月28日完工，保護期至108年6月30日止。

建設局長陳大田指出，新榮公園代管期滿後，對於原有的設施與兩部坦克車，都將協調移至大里區適當公園置放，作為歷史景觀，讓民眾欣賞；文小38用地是文教用地，建設局無法申請撥用，目前已移交給信義國小代管維護，進行簡易綠美化管理，對於相關作業，會進一步研究是否多一點空間開放給民眾使用。

(中時 )