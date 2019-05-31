基隆市政府教育處今（31）日舉辦「108年山野教育暨中學志學禮」基隆嶼登頂活動，市長林右昌（左）到場獻上祝福。（基隆市政府提供）

逾200位國中畢業生，在碧砂漁港要搭船前往基隆嶼，準備進行攻頂基隆嶼的壯行。（基隆市政府提供）

基隆市政府教育處今（31）日舉辦「108年山野教育暨中學志學禮」基隆嶼登頂活動，共有15校、逾200位國中畢業生參與，學生們登頂時更高喊「我們畢業了！」展現青春洋溢，市長林右昌則為畢業生獻上誠摯的祝福，期勉學習對自己負責，鼓勵大家面對山野，懷著謙卑，尊重自然環境。

教育處連續3年舉辦山野教育暨中學志學禮，有別過往在基隆境內山野登頂，今年結合海洋教育，首次將中學志學禮改為登上基隆嶼；活動先在碧砂漁港舉行登島前祝福開幕式，林右昌到場為畢業生們獻上祝福。

林右昌指出，透過推展山野教育，希望所有同學有冒險勇氣與對自己負責的精神，深入認識基隆地景與地理，此次到訪基隆嶼是基隆的地標，盼培養大家面對山野，懷著謙卑，尊重自然環境；同時也叮嚀同學，登島時務必注意安全，攻頂都是勇士。

此行共計有基隆市15所國中應屆畢業師生參與，參加人數總計215人，共同踏上生態多元豐富的基隆嶼，畢業生們在登頂後，頒發證明狀給予鼓勵；此外還有中視《MIT台灣誌》節目團隊，擔任此行全程活動攝影。

教育處表示，冀望準畢業生們經歷此次基隆嶼登頂後，不僅體力能夠有所增強，還能理解自然生態，對基隆環境有所觀察，並更加深愛這片土地，希望學生理解畢業後，在人生道路上，就像在攻頂時的那段路般不輕鬆，只要肯努力付出必有收穫。

(中時 )