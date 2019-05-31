Drake called Dray "trash" immediately after the Raptors won Game 1 😳 pic.twitter.com/vJluvzUCFa — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年5月31日

勇士終於吞下在缺少杜蘭特之後的季後賽首敗，而且還在攸關氣勢轉換的總冠軍賽G1，原本他們認為至關重要的長達9天休兵時間，反而成為他們上半場攻守節奏大亂主因，就算想在下半場反撲，地主暴龍已經完全不給他們機會了。

原本勇士4連勝橫掃拓荒者，連5年闖進總冠軍賽，全隊相當興高采烈獲取長達9天休兵時間，讓杜蘭特、考辛斯兩大受傷主力擁有更多復原時間，結果他們雖等到了考辛斯在G1復出，卻遲遲無法確定杜蘭特何時歸隊，甚至遙遙無期。

結果從總冠軍賽G1一開打，勇士幾乎都被暴龍壓著打，攤開雙方上半場投籃表現，勇士投41中15，命中率僅3成66，反觀暴龍則是投40中20，命中率高達5成，造就勇士打完上半場就落後10分，這跟比賽最後輸了9分幾乎一樣。

尤其是勇士相當依賴的「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，柯瑞上半場投10中3、貢獻13分，克雷湯普生上半場投11中4、摘下9分，充分顯示太久沒有比賽的勇士，根本沒法跟上暴龍的攻守節奏，從雙方失誤次數，更可看出端倪。

勇士全場發生多達16次失誤，其中卓雷蒙格林就有6次，柯瑞3次，克雷湯普生2次，反觀暴龍全場僅有10次失誤，所以就算勇士下半場手感有點回溫跡象，還是無法挽回場上頹勢，只能說休息太久的勇士，表現就像還沒準備好！

如今隨著杜蘭特很有可能G2還是沒法出賽，勇士只能續用當前陣容應戰，假如他們不趕緊真正武裝起來，找回先前在西區冠軍賽的強大模樣，再次輸掉G2的話，到時就算杜蘭特回到主場的G3復出，勇士想要奪冠機會就更低了。

(中時電子報)