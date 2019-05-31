俄羅斯衛星通訊社莫斯科報導，大陸華為公司代表艾德文（Edwin Diender）向衛星通訊社表示，華為計劃擴大與俄羅斯和歐洲國家的合作，推進新一代5G網絡建設，並已經簽署了一系列協議。此外艾德文強調俄羅斯市場對華為的重要意義。

華為公司參加了5月29日至30日在莫斯科舉行的「初創村」（Startup Village 2019）國際大會。在大會上發言的艾德文在回答公司計劃相關問題時向衛星通訊社表示，擴大對俄歐合作的工作已經展開。

艾德文表示，相關工作已經開始，我們簽署了一系列協議。當然，這是一系列諒解備忘錄。5G自然發揮了關鍵作用，還有一個領域是人工智能。艾德文補充稱，在與俄羅斯的合作領域，5G網絡的發展發揮了首要作用。

此外艾德文強調了俄羅斯市場對公司的重要意義。華為產品每年在俄羅斯都有需求，同時對公司所有服務的需求也在增長。

美國商務部5月中旬把華為公司列入「黑名單」。這意味著，沒有美國政府的許可下，美國企業不得給華為供貨。谷歌公司已經暫停與華為公司部分合作，停止交付設備、軟件和技術服務，通用許可涉及的產品除外。

日本移動運營商軟銀和KDDI（au）已於22日暫停了與華為的合作，宣佈推遲了擬於5月24日開始的華為產手機的銷售。隨後，移動運營商NTT Docomo也發表了類似的聲明。這些公司還暫停接受華為新機型的預訂。英國一系列移動運營商也宣佈暫停接受對華為5G手機的預訂。

(中時 )