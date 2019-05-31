盧秀燕：民調是重要參考 必謙卑以對 12:202019/05/31 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市長盧秀燕說，施政團隊上任5個月，會更加的努力，繼續前進，民調就是一個參考。（盧金足攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民調高低，有市民的肯定，也有鞭策的力量！台中市長盧秀燕31日對媒體詢問民調相關議題時表示，民調發表最近至少有兩波，民調是重要的參考，民調有高有低，民調不錯的時候，我們不會因此自滿，民調不好的時候，會深自檢討，更加努力改善。 盧秀燕強調，施政團隊上任5個月，會更加的努力，繼續前進，她認為民調就是一個參考，民調的數字可作為未來施政重要參考，也可看到市民對很多議題的反映，市府會謙卑以對、穩步前進。 (中時 ) #民調 #盧秀燕 #議題 #市民 #施政 也許您會感興趣 推薦閱讀 駁「逢龍必反」盧秀燕：做應該做的事 15:112019/05/27 政治 盧秀燕讚人間菩薩 獅子會捐文康車造福長輩 18:222019/05/27 生活 盧秀燕上任5個月 施政滿意逾6成市民肯定 08:592019/05/28 政治 盧秀燕滿意度達6成2 中市府：市政經得起考驗 09:072019/05/28 政治 盧秀燕拋「捷運社宅」 林佳龍：沒有地 14:362019/05/28 政治 盧秀燕施政 逾6成市民滿意 04:102019/05/29 政治要聞 原民大學獎勵金被喊停 盧秀燕：中央處理器要出動 12:032019/05/29 政治 李進勇掌中選會 盧秀燕：去年公投結果應給選民交待 12:042019/05/29 政治 台中花博虧損14億 盧秀燕：當作最重要的行銷建設 14:532019/05/29 政治 六都新任首長施政滿意度 韓國瑜拔得頭籌 12:362019/05/30 政治 政治熱門新聞 杏仁哥、強強滾是廢人？庶民怒吼：走著瞧！ - 政治 李艷秋：韓、郭請先處理這兩人 - 政治 李佳芬暴跳如雷？韓反問吳這句 網：他哪答得出來 - 政治 高雄人秀「整排」車票 韓粉淚喊：跪了！ - 政治 連日抹黑韓國瑜 韓粉挖出吳子嘉4段黑歷史 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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