民調高低，有市民的肯定，也有鞭策的力量！台中市長盧秀燕31日對媒體詢問民調相關議題時表示，民調發表最近至少有兩波，民調是重要的參考，民調有高有低，民調不錯的時候，我們不會因此自滿，民調不好的時候，會深自檢討，更加努力改善。

盧秀燕強調，施政團隊上任5個月，會更加的努力，繼續前進，她認為民調就是一個參考，民調的數字可作為未來施政重要參考，也可看到市民對很多議題的反映，市府會謙卑以對、穩步前進。

(中時 )