全教總強調，補償金是因為改革過度而給予的補償制度，跟退撫基金一點關係也沒有，也不是年金的一部分，所以根本不應該成為年金改革的標的。但前年年金改革的氛圍是完全不管它是不是年金的一部分，胡亂砍掉，出現「今年6月30日之前退休的公教人員可以全額領到補償金，7月1日之後完全領不到」的荒謬情況。

全教總理事長張旭政表示，民國84、85年年金改革時，把舊制前15年給付率從本俸5％降為4％，且從公教不用繳費的恩給制改為需要自行負擔35％費用的儲金制，為了補償在職公教因改革而受到的損失，而設計補償金制度。

軍人補償金的歷史緣由跟公教人員一模一樣，但是這次年改之後，軍人補償金仍可以全額領取，公教人員卻完全領不到；此外，已退和在職公教人員之間也出現不平等，張旭政痛批，這就是歧視在職公教人員。

由於朝野立委也了解補償金的本質和不公平所在，因此有高度共識要回復補償金，但卻遭到蔡政府內少數獨裁所反對。

張旭政表示，民進黨裡面有個說法，認為一旦回復補償金，就表示年改錯誤。「我們對這件事覺得很不可思議！你當初砍錯了，就為了你自己的面子，死不認錯，還犧牲十幾萬公教人員的權益，這是我們覺得最可惡的地方！」

(旺報 )