高雄市長韓國瑜的私生活日前被美麗島電子報董事長吳子嘉抹黑，行政院副院長陳其邁31日上午出席高雄海洋科技產業創新專區三中心動工儀式，對於媒體的追問，他有聽沒回答，在上車離去前，他關心在儀式中身體不適的男子，請工作人員注意後續。

陳其邁、總統府祕書長陳菊31日上午出席動工儀式。在陳菊致詞時，有一名男子身體不適倒地，醫生出身的陳其邁趕緊上前關心。工作人員讓這名男子躺下，挪來風扇降溫，並交給會場的救護站人員處理。

陳其邁會後受訪時說，對於大林蒲遷村，中央主動邀集高雄市政府，韓市長上任後，對於原執行計畫，請高市府再做確認，最快下周行政院就會做核定，請高市府確認。在正式核定計畫後，就會啟動（遷村），將全力與高雄市政府合作。

他也談到近來國民黨的黨內初選，他表示，國民黨的黨內初選很競爭，其程度比民進黨有過之而無不及。這段時間，民進黨也在進行黨內初選，他希望任何的政治攻防、任何陣營的指射，都要有證據。假如有證據，或任何具體的事證，他相信中央會嚴查到底，全力偵辦。

陳其邁也指出，不希望任何事情都把它歸於檢調怎樣怎樣，司法機關會依法行政。

(旺報 )