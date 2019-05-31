基隆港務分公司為活化基隆內港碼頭資源，並提供民眾親海觀景及徒步休憩空間，規畫完善的周遭安全維護設施。（基隆港務分公司提供）

基隆港西1B公務碼頭，座落於微笑港灣休閒特區範圍內，碼頭整建工程業已完工啟用，台灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，為避免旅客失足落海的風險，完工後可提供民眾親水休憩的空間，並活化內港碼頭資源，同時也會持續加強港區內，周遭的安全維護設施。

基隆港務分公司表示，近期除了完成台馬之星試靠作業外，西1B碼頭整建延伸工程也完工，使得內港微笑步道路幅得以擴充，除增加民眾親海觀景及徒步休憩空間，更期待能吸引更多遊客駐足基隆市。

港公司強調，為避免旅客失足落海的安全風險，加強現有海側欄杆的防護安全性，將計畫比照海洋廣場或西1A碼頭欄杆形式，或其他更美觀妥適的方式，施作改善；在未完成欄杆改善施作前，首先加強海側欄杆鍊條緊密度，及確實圍設各欄杆立柱間鍊條，並加掛禁止跨越欄杆標誌，以完善休憩空間的安全設施。

此外，為優化旅客休閒遊憩環境品質，港公司指出，將規畫於西1B碼頭出入口端，設立人行道以及禁止停車標誌牌，還有ㄇ字型的活動欄杆，以禁止車輛停放，港公司也在5月2日召集相關單位現場會勘，決議盡速施作。

港公司呼籲，由於安全設施仍屬於輔助性質，請遊客需遵守港區相關的規定，並隨時注意自身安全，如此才能達到安全親水休閒遊憩的目的。

(中時 )