叫我第一名！物聯網、智能家庭、居家照護、智慧城市等數位發展日新月異，全球網際網路通訊協定位址使用的IPv4(2的32次方)不敷使用，第六版的通訊協定位址規範IPv6在全球開始布署，台灣寬頻通訊顧問股份有限公司TBC，六月一日起正式啟動採用IPv6，成為全國第一家採用IPv6的MSO，帶領用戶與國際接軌。

交通部2011年底開始進行推動IPv6的升級規畫，發展IPv6創造創新服務發展環境，TBC持續推動IPv6的升級，包括寬頻與骨幹網路的升級和網路電腦設備軟硬體的更新汰換等等，不論是TBC對用戶的服務網站、DNS／DHCP系統、機房對外電路等，還有辦公室內部網路設備、資料庫／應用伺服器等等，投入大筆資金做升級。

TBC成為首家MSO導入IPv6技術IP(Internet Protocol)位址是網際網路通訊協定的位址，如同生活中的電話號碼一樣，不論是室內電話或手機都需有一組門號，才可撥打和接聽。

TBC表示，個人電腦、筆電或是智慧型手機，要連上網際網路，同樣也需要擁有一組IP位址，才能與遠端主機通訊，做資訊的接收和傳送，之前使用的IPv4的位址格式是採用32位元長度，能提供2的32次方個位址，換算後約42億個，但全球人口有約77億。

此外，IPv6的位址格式則採用128位元長度，其位址能提供2的128次方個，約為3.4＊1038個，遠遠超過IPv4的數量，預估能讓地球上每個人都分到100萬個IP位址，或是地球上每平方公尺面積皆提供1000多個IP位址，據估計號稱地球上的每一粒沙子都能有一個位址。

IPv6是數位匯流、智能科技、行動上網等科技的重要基礎，也是國家持續發展資通網路的競爭優勢，導入IPv6好處不只IP位址自動配置讓系統更簡化，還有內建安全的加密機制讓通訊更安全，而且網路連線服務的品質設定更穩定有保障

，讓民眾擁有高品質的網際網路服務。

TBC表示，IPv6是世界趨勢，TBC提供客戶申請IPv6服務，但對於申請IPv6的客戶會採用雙協定 (IPv4／IPv6同時存在) 的服務方式連線，主要是因為目前大多數的網站都還是以使用IPv4位址為主流，使用純IPv6的網站仍為少數，所以我們會以雙協定機制連線，但TBC已經將技術環境都準備好，讓我們的客戶能與國際無縫接軌。

財團法人台灣網路資訊中心TWNIC董事執行長黃勝雄肯定TBC正式採用IPv6技術，台灣在網際網路協定IPv6的成長率在去年高居全球之冠，TBC領先全國MSO第一個採用IPv6，不僅將讓台灣的網路發展又向前推動，也能為台灣經濟發展再創新動能，讓國內的數位匯流及智慧居家能更快速蓬勃發展。

(中時 )