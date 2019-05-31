吳子嘉爆韓婚外情生女！ 韓國瑜「不忍了」準備提告

《美麗島電子報》董事長吳子嘉，爆料高雄市長韓國瑜與新北市新莊某女子外遇生有私生子，還給女方上千萬元「生活照顧費」，韓國瑜表明最快今日下午提告。網友羅列吳子嘉過去抹黑被提告幾乎都敗訴，吳子嘉今日受訪時說，官司常敗訴是因為他會「保護消息來源」。被網友嗆「造謠成本低的表現」。

有網友在「韓國瑜後援會」轉發列舉美麗島電子報董事長吳子嘉抹黑敗績，發現共8戰8敗了。吳子嘉今(31)日上午就另件爆料挨告誹謗案，到台北地方法院調解時，庭前受訪再度驚爆，「韓國瑜非告我不可的原因在於，韓國瑜昨晚面臨李佳芬拷打」、「家庭已經失和」。

吳子嘉並說，每一個記者都不會告訴媒體他的消息來源，之前幾次訴訟打輸的原因，都是因為他「保護消息來源」，所以他一直有保護消息來源的習慣，即使被判刑都還是保護消息來源，長期風格不變。

有FB粉專轉發吳子嘉受訪影片稱「吳子嘉:“因為我會保護消息來源,所以我經常輸官司”這不就是打預防針嗎? 輸了是因為我保護消息來源~~~ 造謠成本低的表現~」。

底下網友留言破百「無懂*～請問這次你準被賠多少錢～」、「所以本案不可能有人證？！」、「罰個幾百萬來花花吧！」、「他X的，幹話在民進黨是瘟疫傳染4不4」、「有種去黑郭董，郭董有200人律師團，肯定讓你的報社關門大吉。」、「所以這是一種犧牲小我的精神🙄真是鬼話連篇」、「把自己說的那麼高尚，盡做些沒良心的事，種瓜得瓜，種豆得豆！因果！」、「他是怎知道昨晚李佳芬拷打韓的 竊聽裝到了他家」、「 蔣幹化~所以都你捏造的囉～檢查官傳你你也不說，一句保護消息來源就不透露，成本很低阿，建議韓市長告到他破產，永遠不能上節目~」。

(中時電子報)