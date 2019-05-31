馬偕醫院院長今舉行交接，由原副院長、專長一般外科的劉建良接任。交接典禮由馬偕醫院董事長胡志彊擔任見證人，劉建良自代理院長施壽全手中接過印信，希望為這波馬偕董事會及醫院人事紛擾畫下句點。

新任院長劉建良為馬偕醫院第二十任院長，其為一般外科資深主治醫師，專精一般外科及乳癌、胃癌及甲狀腺癌等腫瘤外科。劉建良將落實參與遴選院長時所提治院理念，包括落實馬偕核心價值、致力重難症醫療、落實分級醫療及發展老人醫學與健康科技發展等，並持續對社會弱勢與偏鄉及國際醫療等服務不遺餘力。

馬偕醫院前董事長劉伯恩遭長老教會拔除董座職務，連帶使得馬階醫院院長受到牽連，前任院長施壽全於去年底任屆滿，董事會原遴定副院長張文瀚接任，但因長老教會有意見，動用否決權駁回人事，由施壽全繼續代理總院長，並於今年4月遴選出新任院長劉建良。

與馬偕醫院院長失之交臂的張文瀚，在馬偕院長進行重新遴選前曾發出公開聲明，引用馬偕博士「寧願燒盡、不願銹壞」的核心價值，指出經過兩次調查小組報告都指出，他在與前馬偕董事長劉伯恩設立3家公司爭議中都沒有疏失，但教會總委會卻拔除院長資格感到遺憾，最終仍無力回天。

(中時 )