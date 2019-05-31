五月報稅季進入最後一天，蔡英文力拼「減稅有感」，新稅制在去年修法通過後，今年也正式上路，然而，有學者指出，蔡政府雖宣稱大家都減稅，但其實最低的兩個所得級距稅負在稅改後是增加的，立法委員曾銘宗更表示，這次的稅改完全是向富人傾斜的稅改。

中國科技大學財政稅務系講座教授曾巨威指出，依照舊制，原所得級距45％的大戶，課的平均稅率為32.68％，但稅改後依照分離課稅制，大幅下降至22.4％，但所得級距12％的小戶，稅負卻是從舊制的2.48％升至2.8％，所得級距5％的人，則也是從-4.075％升至-2.8％。

曾巨威表示，這是全民稅改的謊言，若用稅率表這樣算，就可以知道新稅制是對最低兩個級距的人是絕對的不利，而對原45％、40％的所得大戶卻有極大的利益，但財政部卻總是提出似是而非的解釋，讓人民以為大家都減稅。

依照國發會提出「歡迎台商回台投資專案貸款要點」，對台商在台的貸款，可補助1.5％的利息，曾銘宗指出，銀行貸款的利率大約為1.0％，這樣的補助讓借款幾乎成了免利息，並質疑蔡政府為甚麼一直圖利大公司，但卻不好好對待中小企業？呼籲政府對中小企業也應該有一樣的1.5％的利息補助。

(中時 )