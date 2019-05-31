國內時尚科技的領導品牌法雅客，正熱烈進行「2019法雅客3C科技體驗市集」活動。在今年的市集中，集結時下3C狂熱份子最熱衷研究、且夢想購買的最新夢幻逸品，設計出多款優惠商品組合，活動現場更精心設計簡單有趣的產品體驗闖關活動，民眾只要現場體驗數款最新上市的高科技產品，就能參加蓋章闖關的活動，不用消費，也有機會抽中大獎。

法雅客表示，在闖關活動期間，所有單筆消費只要買滿五千，還可立即贈送兩百元法雅客禮卷，「只要消費，馬上回饋！」，法雅客3C科技體驗市集，絕對能讓所有消費者在滂沱大雨的天氣，也能擁有滿滿的好心情，並帶著滿手大禮回家。

法雅客3C科技體驗市集這次也集結多項知名品牌3C商品，包括Microsoft、Canon、Bose、Msi等，提供不少限量折扣滿滿滿，包辦生活、攝影、配件、科技應用多種面向全新產品，同時也推出多樣3C產品限量優惠組合，在指定時段、至指定門市，消費滿5,000元，即可獲得200元法雅客禮券。

為了回饋消費者，法雅客也在信義A9店、A8旅行概念館、A8親子概念店設立闖關遊戲，遊戲獲勝的獎品總金值高達9萬元。活動中安排三場大型的體驗活動，現場消費者只要參加產品體驗闖關活動，順利體驗者將蓋上通關印章，集滿5個印章，即可參加抽獎活動。有抽有機會，只要抽獎不用消費，大獎抽中就帶走。

法雅客3C科技體驗市集準備豐富有趣的活動，邀請到Rami和電獺少女編輯蜜柑、宇恩一同來到法雅客體驗15道闖關遊戲，讓各位粉絲如果想遇到心中最愛的女神，隨時去法雅客3C科技體驗市集，就有機會轉角遇到心愛女神！

(中時 )