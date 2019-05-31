建設局長陳大田說，橫跨第四區與第五區間人行景觀橋樑，市府將編列經費進行補強，並釐清相關的行政疏失。（陳世宗攝）

豐原葫蘆墩圳第一期掀蓋去年完工啟用，帶給豐原市區藍帶休憩環境，但近幾個月的管理維護荒廢造成河內死魚、草比花高等問題引起不少反彈。市議員陳清龍31日在市議會關心，他說爭取掀蓋10年總算踏出一步，但新市府擺爛，未做管理維護，影響整體環境。花博展區的葫蘆墩公園，陳清龍建議可規劃為婚紗公園，讓新人取景拍婚紗，形成一大亮點。

陳清龍指出，正在進行花博撤展的葫蘆墩公園預計於6月1日起陸續分區開放，但橫跨第四區與第五區有座閒置橋樑，花博期間有橋無法通行，民眾還是得橫跨馬路；民眾懷疑一座橋完成好多年，是否就結構、安全、驗收出狀況造成無法通行就此閒置，究竟要拆還是補強，建議該究責就究責。

近來不少爭論提及葫蘆墩圳設計錯誤、抽取地下水，陳清龍強調葫蘆墩圳本就是灌溉水源，配合水利會輪灌，有水則有水，沒水也不需額外抽取地下水，就他了解掀蓋範圍下有建置水撲滿，蒐集雨水以備用，若真的抽取水源，那為何民眾之前常常反映葫蘆墩圳沒水，「那抽的水流向何處？」況且，自己並未要求葫蘆墩圳必須天天都有乾淨水源流動，掀蓋的前提就是希望維持水圳原有的風貌，近來也與水利局會勘，將溝內石頭疏濬，維持水流暢通。

花博過後的葫蘆墩公園，除繼續提供市民休憩環境，陳清龍建議市府可以打造成婚紗亮點公園，提供新人拍攝婚紗的絕佳場所，最重要的還是公園內的管理維護，要求市府編列專屬預算維護葫蘆墩公園。

建設局長陳大田說，針對橫跨第四區與第五區間人行景觀橋樑，花博期間有橋無法通行，該橋因當年由公所發包施工興建，卻因安全結構有問題才未開放，目前正委託技師工會鑑定中；因該橋屬於設計不適當，將再編列經費進行補強，並釐清相關的行政疏失、究責併進。

(中時 )