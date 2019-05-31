「基隆韓家軍隊長」國民黨立委初選參選人黃希賢，號召基隆鄉親自費搭火車到凱道聲援高雄市長韓國瑜。（張穎齊攝）

各地挺韓團體明（6月1）日將於凱達格蘭大道舉行「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，「基隆韓家軍隊長」國民黨立委初選參選人黃希賢表示，為杜絕有心人士抹黑成走路工事件，進而傷害到高雄市長韓國瑜，呼籲韓粉自費搭火車去聲援，不要自行組免費團或搭乘來路不明的車輛。

黃希賢表示，他對韓國瑜參與總統初選，表態堅定與支持，同時他的服務處也湧進許多基隆鄉親關切是否動員上凱道的電話，因而站出來號召基隆鄉親，自動自發在活動當天到基隆火車站南站1樓7–11集合，並自費搭乘當天中午12時32分的火車前往凱道聲援。

不過，網路上近日「走路工」流言四起，傳言有人不僅提供免費遊覽車，且提供2餐便當，還遊玩2處景點，想藉此謠言嘲諷韓國瑜「滷肉飯、礦泉水不再」。

黃希賢強調，「挺韓」主要是認同韓國瑜實事求是、力拚經濟、無畏打壓堅持向前的理念，明天凱道造勢大會更是支持者團結展現對於韓國瑜最深切期盼，絕不容許有心人士妄言汙衊、抹黑。

黃希賢呼籲，大家在活動當天自費前往凱道聲援韓國瑜，看到任何免費的訊息，千萬不要上當，同時也提醒基隆鄉親務必注意下列幾件重要事項：

1.不要有機會讓假韓粉及有心人士抹黑韓國瑜，務必遵守現場秩序。

2.黃希賢號召基隆鄉親自動自發挺韓，並沒有動員免費遊覽車，請勿搭乘不明來歷或來意不明的揪團車輛。

3.堅持「三不」原則：不要自行組免費團、不要發便當、不要接受不明來路的餽贈行為，以免被有心人士抹黑成走路工事件，而傷害到韓國瑜。

(中時 )