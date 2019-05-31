Drake called Dray "trash" immediately after the Raptors won Game 1 😳 pic.twitter.com/vJluvzUCFa — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年5月31日

先前在東區冠軍賽就已搞出不少風波的暴龍全球大使德瑞克(Drake)，這次又闖禍了！因為德瑞克竟在總冠軍賽G1賽後，直接對著勇士前鋒卓雷蒙格林狂飆垃圾話，甚至大罵格林是「垃圾」，完全無視聯盟要求暴龍約束球迷言行的禁令。

身為暴龍鐵粉的加拿大饒舌歌手德瑞克，先前在東區冠軍賽G5，竟然在比賽進行期間，直接替暴龍總教練納斯按摩肩膀，甚至站在板凳席跟暴龍球員一一擊掌慶祝，也讓聯盟相當不滿暴龍放縱德瑞克為所欲為，甚至要求讓他換座位。

可惜暴龍根本不管聯盟要求，堅持讓德瑞克坐在最靠近暴龍板凳席的場邊貴賓席，如今演變成為德瑞克在總冠軍賽G1賽後威脅對手的沒品行為，這種贏了球還要侮辱對方的言行，無非是想點燃暴龍球迷激動情緒，藉以提高暴龍士氣。

其實德瑞克賽前就挑釁意味十足，他故意穿上柯瑞老爸戴爾的暴龍球衣到場，擺明就在嘲諷柯瑞，儘管柯瑞並未受到他的影響，仍然攻下全場最高34分，可是暴龍還要放縱德瑞克在自家主場這樣囂張多久呢？就看聯盟是否做出處罰吧。

不過格林賽後反而高EQ回應這次風波，「這不是一個跟籃球相關的問題，也不算衝突，因為我沒有打他，他也沒打我，或者是說我沒推他，他也沒推我，我們就是聊了一下天，這沒必要被稱為衝突。」看來他已準備好G2強勢回應了。

(中時電子報)