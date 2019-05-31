PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜遭《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，與新莊王小姐有一個10多歲的私生女，韓還給王上千萬照顧費。對此，韓已表明忍無可忍將提告；網友也萬般不解，韓任北農總座也是近5年的事，怎可能有那麼大的私生女？韓整整失業17年，又何來千萬能給人？其他網友則指出，整件事情最恐怖的不是吳，而是馬英九政府行政院副院長杜紫軍的哥哥——杜紫宸。

網友在PTT論壇發《我看韓國瑜不可能有私生子》一文，表示：「十幾年前韓國瑜在雲林，當北農總經理是最近五年的事。如果是在擔任北農總經理才認識王小姐，那也不可能有十幾歲的私生子；而且韓國瑜十幾年沒工作，哪來的千萬封口費？越打韓，韓越多人支持！我真的被綠畜的智商打敗了！」

對此，有網友直言：「國民黨內鬥，關民進黨屁事啊！如果民進黨有這資料，一定等到國民黨提名韓國瑜後，才會爆出來，況且第一個講韓婚外情的人是藍營的杜紫宸，不是吳董。杜（杜紫宸）的弟弟杜紫軍，是馬政府的行政院副院長。」

其他網友也紛紛表示：「吳他真的是我見過，最爛最糟糕的名嘴」、「智障才信，反正名嘴講話都不必查證清楚，隨便一個人出來都可以這樣搞，要抹到何時？」「如果去年民進黨有這資料，早就拿這打韓國瑜了」、「我討厭韓，更討厭一直影射或是製造稻草人。有證據還是拿出來給大家看」、「真的有選高雄市市長的時候就會打了……還拖到現在」。

(中時電子報)