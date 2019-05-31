中山73X公視新創電影，6月1日至30日在台中市中山73影視藝文空間登場。（圖／台中市府提供）

「中山73X公視新創電影」影展6月1日至30日在台中市中山73影視藝文空間登場，以「奇幻之島」及「現實之島」兩大主題，分別精選台灣新類型8部長片及8部短片，吳慷仁、謝盈萱等多名實力派影帝、影后，展現台灣新一代創作者的影像爆發力；活動首日由獨具台中代表性、在霧峰林家拍攝的《疑霧公堂》揭開序幕，導演李運傑與劇組人員出席映後座談。

「中山73 X公視新創電影」影展由台中市影視發展基金會主辦、台中市政府新聞局指導，自6月1日至6月30日止，在中山73影視藝文空間開放民眾免費索票。

市府新聞局長吳皇昇表示，新聞局與台中市影視發展基金會致力開創多元影視活動，持續爭取與國家電影中心、公視集團及各類型影展單位合作，近年來已陸續引進台灣國際紀錄片雙年展巡迴展、女性影展、酷兒影展、公視精選大賞，並加深彼此合作力度。今年度更首度與金穗獎、公視新創電影合作，讓更多市民朋友透過螢幕體現台灣年輕一代創作者的影像爆發力，實際行動來支持台灣年輕影視工作者。

台中市影視發展基金會執行長林盈志說明，「公視新創電影」自2017年設立至今，已推出一系列原創作品，短時間便掀起新類型電影的風潮。這次影展為台中市首度與「公視新創電影」的合作，並邀請知名影評人鄭秉泓擔任策展人，以「奇幻之島」及「現實之島」兩大主題精選8部長片及8部短片，影展期間，劇組也將應邀出席映後座談，希望透過「中山73影視藝文空間」作為推廣平台或舉辦首映會，讓台中影迷有機會看到更多「台灣製造」的優質影片。

策展人鄭秉泓表示，「公視新創電影」系列作品跳脫台灣既有的影視類型，劇情大膽嘗試以往本土電影少有的題材，更有許多明星參與演出加持。在「現實之島」單元的影片以描寫台灣歷史或真實現況為主題，唯一的古裝片《疑霧公堂

》不僅改編自台中著名望族「霧峰林家」的故事，親至霧峰林家花園拍攝取景，更是台灣少見的清裝劇。

劇場女神謝盈萱憑藉出色表現入圍金鐘獎的《錢莊聽來的事》，同時客串出演以華人年節為主題、留美新銳導演楊婕執導《年尾巴》；而荒謬喜劇《不發火》則幽默地呈現軍旅生涯的共同回憶；《無法辯護》女主角柯奐如在劇中的演技精湛，昔日童星如出演《囧男孩》的潘親御及《星空》的林暉閔也都已長大，並挑戰不同於以往的角色，值得一看。

長片部分，包含金鐘獎迷你劇集大贏家《最後的詩句》、由《人面魚：紅衣小女孩外傳》導演莊絢維執導的驚悚警匪片《濁流》，以及金鐘視帝吳慷仁領銜主演的《乒乓》。

(中時 )