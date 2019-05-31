暴龍在總冠軍賽G1擊退勇士，魔術強生認為休息太久是勇士的不利因素，而且這不是馬後炮，全是他在賽前說的。「里歐納德(Kawhi Leonard)拿過總冠軍，但暴龍整體缺乏經驗。不過我還是看好暴龍能贏得首戰，因為勇士休9天真的太久了，身為籃球員就知道這樣不好，失去了球感和比賽節奏感。」

強生賽前在ESPN的節目說：「當你好幾天沒有感受過碰撞投籃，到時候一上場你出手被撞到了，然後又沒進、哨音沒響，你當晚的手感就廢了。這種碰撞投籃必須在實戰中掌握，自己練球是打不出來的。」這也是沒辦法的事，勇士在西區決賽橫掃拓荒者，早早就晉級，當時他們還以為對手會是公鹿。

魔術強生也說杜蘭特(Kevin Durant)缺陣必定會有影響，「只有蠢蛋才會認為勇士沒有杜蘭特會更好。另一方面，暴龍的板凳深度也稍優於勇士，至少在我看來是這樣。」

(中時電子報)