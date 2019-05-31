為鼓勵高階人才多元發展，科技部今(31)日提出「博士生獎學金補助」及「博士卓越提升計畫」等試辦方案，將對優秀博士生提供為期4年，每月至少4萬元的獎學金，並由大學校方規畫全方位培育課程，協助博士生精進各項技能，自今年9月入學博士新生開始補助。

為鼓勵有志從事研究工作的年輕學子留在國內從事研究工作，發揮所長，科技部推出「補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」（以下簡稱本試辦方案），獎勵今(108)年度9月入學具有研究潛力的優秀博士生，每個月至少4萬元的獎學金，以培育基礎科學研究人才，支持博士生專心從事研究工作。

科技部表示，經與教育部共同研商、召開研究生座談會，廣納大學校長、學者專家建言後，歷經4個月餘的規劃研議，這項試辦方案將由政府與學校攜手合作，提供優秀博士生合理的經濟資源。

科技部指出，獎勵對象為今年9月入學之博士班一年級新生（不含在職進修學生），每年獎勵名額為300名，將以獲得科技部研究計畫經費為主要考量基準，按比例核配各申請學校獎勵名額。獎勵金額每月至少4萬元，補助期間自博士班一年級起至博士班四年級止。

科技部長陳良基表示，科技部鼓勵獲得博士生獎學金的學校，對應提出「博士卓越提升計畫」，由校方提供博士生各項培育技能及提升專業素養的系列課程或交流活動，給予博士人才全方位自我提升的支持規劃。為協助大學建立完善提升機制，科技部亦將擇優給予部份補助，每年每校最高補助300萬元，與大學攜手合作協力培育優秀博士生成為學術研究、產業研發或創新創業之卓越人才。

「博士生獎學金補助」及「博士卓越提升計畫」將自108年6月21日起至7月31日止，受理經教育部核有博士班招生名額之國內公私立大學校院，向本部提出申請，相關申請須知屆時可於科技部（www.most.gov.tw）網站查詢。

(旺報 )