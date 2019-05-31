台中市東區發生搶奪案，25歲李姓女子30日晚間9點多，徒步行經東區德興1街欲找友人，被張姓男子沿途跟蹤行搶，女子遭搶走1枚金戒指、信用卡、現金3萬多元，當場跌倒造成手、腳擦挫傷，警方獲報在14小時內逮捕張姓「鐵馬搶匪」，訊後依搶奪罪嫌移送偵辦。

警方指出，家住南區有多項前科的張姓嫌犯，身穿黑色運動Ｔ恤、藍色牛仔褲，騎乘自己的腳踏車，見被害人李姓女子夜間獨自行走，搶走女子右肩的皮包，警方獲報後成立專案小組漏夜偵辦，根據被害人描述犯嫌特徵、調閱監視器，於31日上午11時許，於南區新和街找到張嫌，起出犯案時穿著衣物。

張姓男子向警方供稱，今年5月中旬甫出獄不到3個禮拜，找不到工作，缺錢花用，騎腳踏車四處閒晃，當天看見李姓女子夜間獨自行走，又看見肩上背著包包，隨機行搶，訝異員警竟那麼快就找到他，對於犯行坦承不諱，警方並於太平區發現其棄置的犯案腳踏車。

(中時 )