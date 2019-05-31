教育部自民國92年起設置「留學獎學金」，補助一般生及選送赴特定國家學生每年美金1萬6000元，補助年限最長2年；特殊生每年補助美金3萬元，補助年限最長3年，迄今累計受獎生已達3348人。

教育部表示，留學獎學金獎助對象，主要以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」、選送赴新南向國家及特殊身分學生得選擇出國攻讀碩士或博士學位。

教育部指出，今年度合格受理報名人數計664人，擇優共錄取205人，包括一般生一般學群156人；選送赴特定國家生-北歐13人、新南向國家18人(含泰國、新加坡及澳大利亞)；特殊生-勵學優秀生6人、原住民生7人、身心障礙生5人。

教育部提到，錄取生於教育部公告錄取名單後，即可依108年留學獎學金甄試簡章第12點及13點獎學金申領與核發程序及其他應遵守事項之規定，備齊行政契約書第1條規定所需資料，親自或委託代理人至教育部簽訂行政契約書；最遲須於108年10月31日前辦妥簽約及契約書核定程序，並於108年12月31日以前啟程出國留學，逾期將喪失獎學金受獎資格。

(旺報 )