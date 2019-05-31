台中市勞工局舉辦巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀選拔活動，313組入圍選手經激戰後，31日舉行頒獎典禮。（盧金足攝）

為宣揚傳承魯班公技藝精神，提升傳統工藝價值，台中市府舉辦巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀選拔，313組入圍選手經激戰後，31日舉行頒獎典禮，其中，巧藝大師獎由黃連成獲選，今年以「匠」字設計為展覽動線，強調魯班工匠精神，設有互動拍照區及佳作牆，成為網美打卡新熱點，不管是在裡面拍照，還是居高臨下，由上往下拍都有亮點。

副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕頒獎，今年度巧藝大師獎，由台中高工推薦的黃連成獲選，黃連成為磚造、石造、粉刷面鋪等多面向技術純熟的師傅，在專業技術上不斷精進、持續學習，在傳承不遺餘力，歷經多年在泥造、土水方面的努力，終於獲得肯定脫穎而出。

由楊瓊瓔頒發給黃連成巧藝大師獎座及50萬元獎金，感謝巧藝大師在傳統工藝技術上的付出與貢獻，將此專業技藝持續傳承下去。

楊瓊瓔也頒贈13名職場達人獲獎者獎牌及每人8萬元獎金，感謝達人們在傳統工藝領域上的堅持與持續發揚。其中建築設計組的郭珈玲、郭庭維兩名同學，曾參加2018年營建職類新秀組競賽，獲評佳作，今年參加首次開辦的建築製圖與設計職類，成績更是大放異彩，榮獲第一名及第二名的佳績。

柯秀珠去年就來參加服裝創作職類競賽，但未獲選為前三名，今年再度挑戰，經過長達9個小時緊張且專注的競賽，終於獲選為達人，再接再厲，實為達人精神之象徵。

勞工局長吳威志表示，服裝創作職類的新秀組競賽題目設計不僅著重創意，更注重實穿性，前三名獲獎選手皆為來自台中在地高中職學子，達到產學合一之教學目標。

今年首次辦理的美髮設計職類，有許多技職學校美容科報名參加，台中明德高中美容科、桃園育達高中美容造型科等，競賽結果達人及新秀分別由明德高中的老師及學生奪冠，師生技藝傳承。

中式米食為今年度新增職類，得獎達人侯冬木對於米食粿類製品有相當專業研究，推廣客家米食文化，且在各學校教授傳承技藝，創新米食新作品，讓新舊觀念無縫接軌比賽勝出。

楊瓊瓔表示，無論達人或新秀都是台中產業發展最重要的螺絲釘，因為有他們對作品的堅持，在各領域的堅守崗位，才能造就台蓬勃的匠師文化，讓傳統產業在世界各國聞名。

(中時 )