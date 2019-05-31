高雄市長韓國瑜被美麗島董事長吳子嘉指涉他有婚外情，還生了一名私生女，韓國瑜預計下午3時45分將親赴台北地檢署控告吳子嘉妨害名譽。

據悉，韓國瑜與律師研究向台北地方法院提自訴，及向台北地檢署提告訴何者為宜後，決定相信檢察官，下午親赴北檢提告。

(中時 )