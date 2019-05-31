立法院日前審查中選會主委李進勇人事案造成藍綠立委投票時爆發肢體衝突，國民黨藍委沈智慧指控民進黨立委何志偉致少4次推擠她的胸部，昨天下午已向中正一分局報案並提告涉及性騷擾及公然誹謗。她也像網友喊話，.「請注意個人發言。」

沈智慧譴責何志偉28日在立法院院會涉及性騷擾，事後還在網路上涉及公然誹謗。她強調，近日在網路上起鬨的「酸民」請注意，目前本案已進入司法程序，請網友注意個人發言內容避免捲入司法案件。

沈智慧說，何志偉對她4次的強制行為，讓她覺得非常不舒服，她反抗四次，才擺脫何志偉的糾纏，讓她感覺受到極大的屈辱。

性別平等教育學者、前警大教授葉毓蘭表示，「同婚法」通過，民進黨高喊「台灣成為亞洲性別平等第一的國家」，卻還是發生執政黨國會議員對反對黨議員做出涉嫌「性騷擾」的言行，顯然台灣性別平等，並不像民進黨宣稱的那麼好。

葉毓蘭說，從影片看到民進黨立委何志偉涉嫌重大，為了補強控告「性騷擾」事證，她呼籲外界，包括媒體記者、旁聽席民眾，提供近距離和角度不同的影音檔案，做為呈堂證物。

葉毓蘭強調，何志偉在事件發生後，除了在社群媒體繼續散播「與事實不符的情節」之外，也在媒體說，要沈智慧「煮泡麵給他吃」，這句話有雙關語，已嚴重涉及性騷擾、以及誹謗罪。

葉毓蘭表示，她相信國內女權工作者、性平推動者，不管藍綠都不會容忍「煮泡麵給他吃」這句污蔑的言詞。這句話比何志偉「磨蹭」的犯行更嚴重、更糟糕。初步看起來，何志偉性騷擾是「連續行為」以及「惡意行為」。

由於遲遲等不到何志偉的道歉後，沈智慧隨即前往轄區中正一分局做筆錄報案，並向警方說明相關案情。提告何志偉涉及性騷擾、誹謗二罪。

(中時電子報)