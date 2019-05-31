資源回收場或廢棄物堆積場起火燃燒的情形（示意圖）。（圖／環保署提供）

近年來資源回收場頻傳失火，環保團體「看守台灣協會」秘書長謝和霖認為，很可能與回收行情偏低有關。要抑制這種廢棄物燃燒的行為，必須落實執法，發揮《空汙法》的嚇阻效力外；也必須從根本著手，對資源回收和廢棄物處理體制做改革。

謝和霖表示，整理2006年以來回收場失火的新聞，可發現回收市場行情低迷期間，回收場失火的頻率也明顯變高。例如在2006年到2014年上半年廢寶特瓶行情好時，只有2013年發生一次回收場失火事件。

而2014年下半年原油價格重跌，廢寶特瓶收購價格也隨之大跌，下半年就有5次回收場失火。2015年起廢寶特瓶首度跌破每公斤10元，該年就發生10次回收場失火，接著2016年6次、2017年12次、2018年14次，2019年至今已有9次。

謝和霖說，目前廢寶特瓶收購價維持低迷狀態，每公斤不逾5元，常常回收太多廢棄物卻賣不掉，因此合理懷疑回收市場的行情與回收場失火頻率有關，近年來屢屢失火的現象並不單純。

回收場失火，消防單位的解釋大都是易燃物堆積，管理不當導致自燃；而燃燒後對於空氣造成汙染，地方政府常常處分太輕，裁罰金額不高。如果都像本月8日前台中市后里區廢輪胎倉庫失火，被台中環保局以違反《空汙法》第32條，裁處最高罰則500萬元，應可發揮嚇阻作用。

謝和霖又說，除了依法重罰，政府也應訂定基本盤價，保障參與回收工作，包括處理商與各級回收業者的合理利潤。還有產業用料進口亦須進行總量管制，如大陸自2018年初禁收廢紙、廢塑膠等洋垃圾後，在國際間流竄的廉價廢紙、廢塑膠，對於台灣回收業產生的排擠作用，也會造成市場崩盤，必須從進口端加以管控。

(中時 )