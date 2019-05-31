5月31日是世界無菸日，新北市議會民進黨團議員今天上午在市政總質詢時質疑電子煙品氾濫，市府卻無法可管，更當場邀請新北市長侯友宜辨識各式電子煙種類，其中還混雜著與電子煙外型相似的鋼筆、保養品等，讓侯友宜看得「霧煞煞」，坦承很多都沒看過，侯也承諾將積極推動煙品及電子煙管理自治條例。

民進黨新北市議員張維倩、戴瑋姍、張錦豪今針對「校園菸品氾濫 新北無作為」進行市政總質詢，張錦豪指出，國內電子煙品日漸氾濫，新型態的煙品如電子煙、加熱煙、菸彈、蒸氣迷霧、電子水果、維他命棒、蒸氣俱樂部等等琳瑯滿目，尤其包裝起像是很潮的商品，若沒有有明確規範，青少年非常容易取得、吸食。

張維倩表示，新竹已率先明定電子菸自治條例，明確定義電子菸、未成年不得吸食、明定禁菸場所等，新北市在2016年就提出修訂新北市菸品及電子煙管理自治條例草案，至今仍未送至議會審議，要求盡速遞送，並納入各機關權責劃分，學校外兒童少年機構也不得使用、禁止新興菸品標示規範等。

侯友宜表示，電子菸管制的母法正在立法院修法，目前已經一讀通過，待二三讀通過，會配合馬上來修改，如果有不夠精準部分，將積極從自治條例規範。

至於學校部分，新北市已實施高級中學以下青少年電子煙防治作業要點，杜絕校園電子煙，但由於電子煙型態多，「我自己很多也不認識，學校老師可能也不盡然了解，會再多加宣導」。

(中時 )