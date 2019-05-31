立法院院會今天三讀通過酒駕《刑法》修正草案，5年內酒駕再犯者且致人於死，最重可處無期徒刑。

行政院提案指出，鑑於醉態駕駛行為除嚴重危害交通公共安全外，更對他人生命、身體造成重大威脅，雖政府屢次宣導切勿酒後駕車，然酒駕肇事致人死傷案件仍層出不窮，實有針對再犯酒駕致人死傷案件加重處罰行為人之必要，以維護用路人之安全，保障人民生命、身體法益。

三讀條文明定，酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。至於酒駕初犯，仍維持處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

國民黨團則批評民進黨酒駕修法打假球，不但初犯的刑罰沒有變，再犯致人於死也沒有死刑，還有「5年內」的限制。國民黨團總召江啟臣表示，酒駕初犯致人於死，刑度直接拉到到7年以上，最重無期徒刑；酒駕再犯致人於死，處無期徒刑或死刑，讓法官因應個案有裁量空間。但經院會表決後，依民進黨團再修正動議通過。

民進黨立委周春米表示，目前現行條文是就酒駕肇事致人於死的處罰，最輕本刑3年以上最重本刑10年以下，如果是累犯再犯，依累犯47條規定，加重其刑至二分之一，也就是最重可以判到15年。民進黨的修正動議條文，在最重本刑加重至無期徒刑，相當於殺人罪的次重刑度。

周春米說，任何法律的修正，立法者要將各種情節考慮進去，除了最重應處以極刑的情節，也要考量到其他情節，或者是較輕的情節，這是大法官775號解釋所揭櫫的不分情節，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責，會不符憲法罪刑相當原則。

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(中時 )