台南市消防局31日在北區總理餐廳表揚25年以上的資深義消人員共324人，其中最資深的義消陳茂雄從28歲投入當義消隊員，作到義消大隊長退休，現在還當義消顧問，他說，父親也是日據時代的義消，未來自己退出顧問團，也希望兒子繼續當義消。

78歲陳茂雄年輕時經營家族有名的麵包店，父親在日據時代也擔任過義消隊員，他在妻子支持下，28歲投身義消工作，在中正分隊從基層隊員做起，一作30年，再轉到第一大隊，後來升任大隊長，他很肯定義消工作是直接作善事，從大隊長職務退休後，再擔任義消顧問。

陳茂雄一生貢獻社會，不只當義消，還是忠義路三官大帝廟的主委，同時也擔任部分協會的幹部。但他最鍾情的還是義消生涯，一生面對百餘場火警，對30年前一場海安路瓦斯氣爆印象最深刻，見到義消弟兄受傷，讓他奉勸年輕的義消兄弟在打火時要鎮靜。

陳茂雄表示，義消就像自己第2個家，自己也想不到可以一作50年，回憶過去在半夜衝現場的經驗，就像還歷歷在目般的真實。

台南市長黃偉哲到場頒發獎牌給每位資深義消兄弟，提到陳茂雄50年的義消生涯令人敬佩，大部分的打火弟兄都還沒50歲，看到義消與警消弟兄彼此之間團結貢獻心力，守護大台南生命財產安全，令人感動。

(中時 )