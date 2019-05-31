屋齡41年的福民平宅即將啟動第一期改建，台北市長柯文哲今到當地視察。（趙雙傑攝）

屋齡41年的福民平宅即將啟動第一期改建，台北市長柯文哲今到當地視察。（趙雙傑攝）

屋齡41年的福民平宅即將啟動第一期改建，原92戶住戶部分入住青年公宅或是安置到第二期暫住，但當地議員和里長向市長柯文哲請命，盼把現有空屋整理出來讓居民住，因為搬到外地恐不適應或是被看不起；也有議員建議再將容積率放寬，戶數多蓋一些，之後可以將多的戶數出售，貼補政府。對此，柯文哲也認為容積率掌控在市府手中，「圖利政府不算違法」，願研議增加戶數。

位於萬華區，與環南市場相鄰的福民平宅，是社會局提供給低收入戶居住的平價住宅，共有5棟建物，包括一期基地（A、B棟）160戶，現有92戶住戶，二期基地（C、D、E棟）共180戶，現有119戶。北市府預計明年起以分期方式拆除改建，未來兩期共興建282戶。

由於北市府將在8月份起淨空福民一期，緊接著就報廢建物，明年初開始拆除，現有住戶將有48戶入住青年公宅、5戶自行到外租屋、39戶則安置到二期內。

柯文哲今到福民平宅視察，當地議員郭昭巖、應曉薇、鍾小平及徐立信也都出席。郭昭巖以及當地和德里長洪天化均反映，希望市府將二期現有的空屋整理一下，讓一期居民能住進去，如果搬到青年公宅，擔憂會不適應，或是因為低收身份被看不起；應曉薇也說，福民的居民若搬到青年，租金與一般租戶不同，恐也會造成分歧，盼市府協助協調。

鍾小平則進一步建議，福民兩期建物未來預計蓋282戶，「太少了！」容積率應該放寬，除原本保留給福民居民的戶數「只租不賣」，其餘多蓋的戶數則可以「只賣不租」便宜出售給青年，既保障居住正義又能貼補市庫。

對此，柯文哲也認為現有的戶數規畫太少了，容積率既然是市政府在管，「圖利市府不算犯法」，會回去研議如何處理；都發局則表示，原本預算是依據現有的戶數規畫而定，如要增加戶數，勢必會增加預算，但仍能調整。

(中時 )